خبير أمني: القبض على محمود عزت صدمة لكل أعضاء الجماعة

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، إن إلقاء القبض على مرشد جماعة الإخوان محمود عزت جاء بعد عمل دام لسنوات من قبل الأجهزة الأمنية لتحديد مكانه ومن ثم إلقاء القبض عليه، والذي يعد صدمة لدى أعضاء جماعة الإخوان.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تنظيمات الإخوان ستسقط بشكل كبير بعد سقوط "عزت"، وذلك لأن أجهزة الأمن ستحصل على الكثير من المعلومات حول الأموال التي كانت تأتي للجماعة.

وأكد أن القبض عليه يعد كنزا معلوماتيا فازت به الأجهزة الأمنية، وأصاب الجماعة الإرهابية وعناصرها بـ"الصدمة"، والقبض عليه وحصول المعلومات منه ستفيد كافة الدول العربية التي تعاني منها دول أخرى غير مصر: "كان مسؤول عن إدارة الإخوان في الداخل والخارج".

وأكد أنه من السهل الحصول من خلاله على المعلومات، وذلك لوجود معلومات موجودة لدى أجهزة الأمن بعد التحقيق مع عدد كبير من أعضاء الجماعة من قبل، وبالتالي سيتم مواجهته بتلك المعلومات وحينها سيفصح عن المعلومات التي لديه، مشيرا إلى أنه كان يستخدم نظام "الشفرة" في التواصل مع أعضاء الجماعة حول العالم، وهي ضربه أمنية أخرى ستؤثر كثيرا مع أي تنظيمات وجماعات إخوانية خارج مصر.

وتابع: "الإخوان لما قيادة زي محمود عزت بتقع بيحصل إنهيار في التنظيم كله، ومفيش خطط بديلة، بيكون فيه شخصيات ليها وزنها بتقفز على السلطة علشان تحصل على المركز، وعمرهم ماكان عندهم خطط بديلة".