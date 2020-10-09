مصطفى وزيري: اكتشفنا تمثالا لأحد الآلهة من أروع ما رأيت في حياتي

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للأثار، إنه عانى خلال آخر اكتشافاته، والتي جرى فيها اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا كان في مقبرة ضيقة بباطن الأرض لا يوجد بها أكسجين، كما كانت الرطوبة في تلك المقبرة مرتفعه بشكل كبير: "كنت عايز أكشف وأطلع الآثار، والأجمل اللي حصل من 4 أيام".

وأضاف "وزيري"، خلال استضافته ببرنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه ومنذ 4 أيام دخل بأحد الحجرات التي تستوعب شخص واحد فقط، وحينها دخل لرؤية شئ خلف تابوت ليجد زهرة لوتس مضيئة، وبعد التنقيب وجد تمثال من أروع ما رأي في حياته بذلك الموقع.

وأوضح أن التمثال كان لأحد الآلهة القديمة يدعي بادي أمون أو روح عطية أمون، كان مطعم بالعقيق والتركواز وبرونز: "كان في منتهى الروعة".