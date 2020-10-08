حسام فاروق يحصل على دكتوراه العلوم السياسية في "مواجهة الإرهاب"

حصل الزميل حسام فاروق نائب رئيس تحرير مجلة حريتي والباحث في الإعلام السياسي الدولي على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بورسعيد، عن رسالته بعنوان دور وسائل التنشئة السياسية في مُواجهة ظاهرةِ الإرهابِ.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور جمال علي زهران أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم العلوم السياسية الأسبق كلية التجارة بجامعة بورسعيد (رئيسا ومشرفا) الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة (مناقشاً)، والدكتورة أماني أحمد إسماعيل خضير، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية السابق بكلية التجارة – جامعة قناة السويس ورئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة البريطانية بالقاهرة (مشرفاً )، والدكتور محمد بهاء الدين الغمري، أستاذ العلوم السياسية غير المتفرغ بكلية التجارة - جامعة بورسعيد (مناقشاً ).

وعُقدت المناقشة صباح اليوم، بقاعة المؤتمرات كلية التجارة بجامعة بورسعيد، بمقر الجامعة في بورفؤاد.

وقررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم السياسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى وأوصت بطبع وتداول الرسالة في المحافل العلمية تندرج الرسالة ضمن الدراسات البينية ما بين الإعلام والسياسية وتتخصص على وجه الدقة في الإعلام السياسي وتحليل مضمون الخطاب السياسي في الإعلام، تجاه ظاهرة الإرهاب في الفترة من 2011 - 2017 وتمثلت عينة الدراسة التحليلية في برنامج صباح الخير يا مصر عن تلك الفترة بينما تمثلت عينة الدراسة الميدانية في 400 مفردة من القاهرة والجيزة، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعرض الجمهور للإعلام السياسي وتكوين ثقافة ووجهة نظر حول ظاهرة الإرهاب.

وأوصت الرسالة بالاهتمام بالبرامج السياسية شكلا ومضمونا في التليفزيون الرسمي والاهتمام ببحوث المشاهدين.