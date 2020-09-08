فتح باب التسجيل لبرنامج الدكتوراه والماجستير المهني بـ"قناة السويس"

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التسجيل بالبرامج المهنية بكلية التجارة للفصل الدراسي الأول دور سبتمبر ٢٠٢٠.

وقال الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة، إن قسم إدارة الأعمال وقسم المحاسبة والمراجعة بالكلية، أعلنا نظام العمل داخل البرامج المهنية الخاصة بالقسم سواء الدكتوراه المهنية (DBA) أو الماجستير المهني (MBA) حيث يتم الدراسة بنظام الساعات المعتمدة مع توفير البرامج باللغتين العربية والإنجليزية حسب رغبة الدارس.

وعن مده الدراسة ببرنامج الماجستير المهني أشار الدكتور هاني السعيد وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث إلى أن الدراسة تمتد لعامين (أربع فصول دراسية) وتتاح البرامج للحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الليسانس أما عن نظام العمل بالدكتوراه المهنية فأشار الدكتور حسين سليمان منسق البرامج المهنية انها تمتد لمد عامين ايضا بالإضافة إلى عام لإعداد الرسالة.