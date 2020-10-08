أحد المصابين يروي تفاصيل تسرب كلور بقرية في قنا: كله كان بيجري

أصيب عشرات الأهالي بقرية "نجع أبو قبول" في قنا باختناق شديد، إثر تسرب غاز الكلور من مرشح مياه بنجع حمادي، اليوم، ودفع مرفق الإسعاف بسيارت لنقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وسط متابعة باقي أفراد القرية.

وقال محمد حسان، أحد المصابين في تسرب غاز الكلور بقرية "أبوقبول" بنجع حمادي، في قنا، إثر حدوث تسرب من مرشح مياه، إن الأهالي أصيبوا باختناق شديد دون معرفة السبب، معقبا: "كنا قاعدين على الكافتريا، وفجأة محدش بقى عارف يتنفس، وكله بقى يجري في الشارع".

وأضاف "حسان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإسعاف نقلتهم للمستشفى، وحصلوا على العلاج اللازم.

من جانبه، قال عبدالله الخبير، رئيس مجلس مدينة نجع حمادي، إن مرشح مياه "نجع كابول" تعرض لتسرب غاز الكلور، وجرى إخلاء الأهالي من المنازل الكائنة بمحيط المرشح، حتى تمكنت الجهات المعنية من السيطرة على الأوضاع، لافتا إلى أن المرشح مقام منذ فترة طويلة في الكتلة السكنية.

وأشار رئيس مجلس مدينة نجع حمادي، إلى تفقده المرشح بعد الواقعة للوقوف على تداعيات الموقف، مشددًا على التحقيق في الواقعة ومعاقبة المتسبب فيها.