تفاصيل محاولة رجل أعمال في نجع حمادي الانتحار بالرصاص

تباشر نيابة نجع حمادي، اليوم الأربعاء، التحقيقات حول قيام رجل أعمال مقيم بفرشوط بمحاولة الانتحار في أحد محاله في نجع حمادي بإطلاق الرصاص على نفسه من خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب مروره بضائقة مالية أدت إلى تدهور حالته ومروره بأزمة نفسية.

وقال مصدر أمني في أمن نجع حمادي، إن رجل الأعمال، يملك عدة هيبرات ومحال في نجع حمادي، وتراكمت عليه الديون، وبسبب تكرار مطالبة الديانة له يوميًا على حقوقهم المالية وعجزة في سداد مستحقاتهم، دخل في حالة نفسية صعبة وخاصة بعد كثرة الضغوط عليه وإعلان إفلاسه في بعض الأعمال التي يملكها.

وأضاف المصدر، أن كل هذه الدوافع التي أثرت في نفسه حاول رجل الأعمال الانتحار بجلب سلاح ناري غير مرخص وإطلاق النيران على نفسه من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولكنه فشل بعد أن الطلق الناري وأصاب جزء بسيط من صدره، على الفور التف المواطنون وأصحاب الأعمال حوله ونقلوه إلى مستشفى نجع حمادي لإسعافه.

كان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد استقبال "محمود.ا" 40 عامًا، مقيم مركز فرشوط، شمالي قنا، رجل أعمال وصاحب إحدى الشركات التجارية بنجع حمادي، مصاب بطلق ناري بالصدر أسفل الإبط.

ودللت التحريات الأولية أقدام المصاب على الانتحار، رميًا بالرصاص، بعد أن قام بعمل بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب ضائقة مالية.

تم نقله إلى مستشفى نجع حمادي وتقديم الإسعافات له من خلال مداوات جرح الرصاص، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي أمرت تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت تقريرًا طبيًا حول إصابات رجل الأعمال.