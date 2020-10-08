تونس تسجل 2357 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 10.2%.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل المنجزة منذ شهر فبراير ولغاية السابع من أكتوبر الحالي، بلغ 262879 تحليلا، وأن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 26899، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت، أنه جرى تسجيل إجمالي وفيات بلغ 409 وفيات، مؤكدة أن العدد الإجمالي للراقدين في المستشفيات أصبح 1294 حالة، منهم 129 في العناية المركزة، و53 يخضعون للتنفس الصناعي.

وسجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 307 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية يشهدها العالم منذ اندلاع الجائحة.

وأفادت المنظمة، أن مصدر الزيادة الكبيرة هو الهند والولايات المتحدة والبرازيل؛ إذ سجلت الأولى 94372 حالة جديدة، تلتها أمريكا بـ45523، والثالثة بـ43718، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأبلغت كل من الهند والولايات المتحدة، عن أكثر من 1000 حالة وفاة، بينما البرازيل عن 874 حالة.

ولا تزال الإصابات ترتفع في 58 دولة حول العالم، تتصدرها الهند، بينما تتجه أعداد الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل نحو الانخفاض.

وأعلنت الأردن، اليوم الخميس، العودة لإجراءات العزل العام، نهاية الأسبوع، وذلك بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وأكد مسؤولون أن الأردن سيعود لفرض إجراءات العزل العام على مستوى المملكة، يوم الجمعة لمدة 48 ساعة، لأول مرة منذ شهور، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت السلطات الأردنية تعليق دوام المدارس، ابتداء من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ومن المقرر أن يجري نشر كوادر القوات المسلحة في جميع المحافظات، على أن يستمر مراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة بالوباء.

وجاء قرار الأردن وسط قلق مسؤولي الصحة من أن يؤدي التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مزيد من الضغط على القطاع الصحي.