ميار شريف: كان لي شرف تمثيل مصر.. وفوجئت بدعم المصريين لي في المباريات

وجهت ميار شريف، لاعبة التنس، الشكر إلى الجمهور على احتفاؤه بها، عقب مشاركتها في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة "جراند سلام" التنس.

وتقدمت ميار شريف بالشكر إلى الجمهور بالعربية والفرنسية، خلال لقائها في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على فضائية “CBC”، وحرصت على الدخول حاملة مضرب التنس الخاص بها.

وأضافت اللاعبة، أنها كان لها الشرف لتمثيل مصر، والمشاركة في بطولة من أكبر بطولات العالم، والتي تحظى بمشاهدات من مختلف دول العالم، مؤكدة استمتاعها بلعب كرة التنس.

وأشارت ميار شريف، إلى أنها فوجئت بالدعم الذي أظهره المصريين لها في المباريات، وانتظار مشاهدة لقاءاتها، لافتا إلى الدعم الكبير الذي حصلت عليه من المنظمات ومؤسسات الدولة، التي حمستها لبذل مجهود كبير من قلبها؛ من أجل رفع اسم مصر.

وأوضحت اللاعبة، أن مشاركتها الأخيرة في "جراند سلام" ليست الأولى، لكنها شاركت في البطولة باستراليا عام 2019، مشرة إلى أنها تشعر بعصبية كبيرة أثناء اللعب، ما أثر على أداءها.

وحكت ميار شريف، عن كواليس البطولة، مؤكدة أنها كانت صعبة؛ بسبب اندلاع حرائق في استراليا، وتم احتجازهم في الغرف أسبوعًا، رغم اقتراب المباريات؛ خوفا من تعرضهم إلى أذى، وسط محاولات الدولة السيطرة على الحرائق المندلعة.

وأشارت ميار شريف، إلى أن مشاركتها هذا العام وتمثيلها لمصر كان أفضل؛ لأن التدريب كان على أراضي ترابية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شبيه بالملاعب الموجودة في مصر، متابعة: "أول ساعة تمرين حسيت براحة غير طبيعية.. وفزت بفارق كبير على المنافسة في أول ماتش".

وحصلت "ميار" سابقا، على معدل في تصنيفات رابطة لاعبات التنس المحترفات للتنس الفردي، بمجموع 171 في الزوجي 268، والتي انعقدت في في السادس عشرة من مارس عام 2020، كما فازت بدورة الألعاب الإفريقية لعام 2019.