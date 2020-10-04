الثلاثاء.. أول حوار لميار شريف بطلة التنس مع صاحبة السعادة

أجرت النجمة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على شاشة "DMC"، أول حوار لميار شريف بطلة مصر في التنس، بعد عودتها من إسبانيا مساء أمس السبت، ومن المقرر أن تعرض الحلقة يوم الثلاثاء المقبل.

وتتحدث ميار خلال اللقاء، عن رحلة تمثيلها لمصر في الخارج، ورحلتها في النادي الأهلي، وبالإضافة إلى أحلامها.

حرصت أسرة ميار شريف بطلة مصر في التنس، على استقبالها في مطار القاهرة، فور وصولها منذ قليل، عقب المشاركة في بطولة رولان جاروس العالمية، ووصلت منذ قليل ميار شريف بطلة مصر في التنس وفتاة مصر الذهبية إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالها أسرتها بالكامل، ودكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

وأشادت وسائل الإعلام العالمية، بلاعبة التنس المصرية ميار شريف والمصنفة الـ172 على العالم، بعد المباراة الرائعة التى قدمتها ضد كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم فى الدور الأول من بطولة رولان جاروس.

وخسرت نجمة التنس المصرية ميار شريف، بنتيجة 2-1 ضد كارولينا فى المجموعات، لكنها قاتلت، وقدمت أداء رائعا أمام المصنفة الثانية فى البطولة والرابعة عالميا، وضع ميار فى مستوى ومصاف النجمات العالمية فى اللعبة، وضمن لها لقب "فتاة التنس الذهبية"، وحب الشعب المصري.

وكتبت صحيفة "الجارديان": "ميار شريف بطريقتها في اللعب بالضربات الأمامية وتحركاتها الممتازة وسعة حيلتها جعلت مواجهتها جحيما بالنسبة لبيلسكوفا، ورفضت الاستسلام، سنرى المزيد من ميار في الأعوام المقبلة وسيكون من الرائع إن ألهمت المزيد من اللاعبين المصريين والأفارقة لكي يخطوا خطاها".

فيما عنونت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ميار شريف المصرية المصنفة رقم 172 في العالم وأول لاعبة من دولتها تشارك في بطولة تنس كبرى صعبت الأمور تماما على بيلسكوفا في مباراة استمرت لساعتين وربع".

وكانت إسعاد يونس، بدأت الموسم الجديد من برنامجها "صاحبة السعادة" بحلقة مع أحمد حلمي، الذي تصدر الترند بمحركات البحث، كما تنتظر عرض العديد من الحلقات المختلفة، كأحمد زاهر وعائلته وأمير كرارة وبيتر ميمي.