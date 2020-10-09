المتحف المصري الكبير يطلق موقعا إلكترونيا للتواصل مع الزائرين

أعلنت منة طاهر، منسق علاقات دولية بالمتحف المصري الكبير، أنه سيتم الإعلان عن موقع إلكتروني للتواصل مع زائري المتحف وتقديم خدمات متنوعة.

وأضافت "طاهر" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تجربة المتحف الجديدة هي تجربة فريدة متنوعة تعليمية وترفيهية حيث سيتم تعريف الراغب في الزيارة بكل الأنشطة والخدمات والتعريف بالوقت الذي سيأخذه النشاط.

وأشارت "طاهر" إلى أن خدمات حجز التذاكر ومشاهدة الواقع الافتراضي عبر الموقع وتطبيق على الهاتف، وكذلك عند الزيارة الفعلية للمتحف، وسيتمتع الشخص برؤية هذا في بلده قبل التحرك إلى مصر ليشاهد المتحف بعينه.

وكشفت أن سعر التذكرة سيكون 400 جنيه مصري ( 24.8 دولار) للأجنبي و200 جنيه مصري للطالب الأجنبي، أما بالنسبة للمصريين ستكون بـ60 جنيهاً و30 جنيهاً للطلاب.