العناني: نقل قناع توت عنخ آمون قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير سيحدث نقلة نوعية للسياحة المصرية عند افتتاحه.

وأشار العناني، في تصريحات صحفية على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة إلى أنه سيتم نقل القطع الأثرية الكبيرة المهمة مثل قناع توت عنخ آمون، الموجود حاليا في المتحف المصري قبيل افتتاح المتحف الكبير حتى لايغيب عن زائريه لحين افتتاح المتحف باعتباره من أهم القطع الأثرية في العالم، موضحا أنه سيتم نقله في موكب يشابه تلك التي ستنقل فيها مومياوات الملوك من التحرير لمتحف الحضارة ومن المقترح أن يوضع في صندوق زجاجي يمر من التحرير وصولا للمتحف الكبير.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا في المقبرة 62 بوادي الملوك بالأقصر سيتم بناء على قرار لجنة كبيرة تضم نخبة من الخبراء والعلماء وسيكون القرار في صالح سلامة المومياء سواء بالاستمرار فى المقبرة او نقلها للمتحف الكبير.

كان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، شهد فتح تابوت من توابيت كشف سقارة الجديد والذي نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عنه ضمن 59 تابوتا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، وذلك على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الأثري بالمنطقة.