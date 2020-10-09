انطلاق ماراثون للدرحات بمشاركة 300 متسابق في كفر الشيخ

انطلق، قبل قليل، ماراثون للدراجات، بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية المحافظ، اللواء جمال نور الدين، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضمن احتفالات المحافظة بذكرى نصر أكتوبر.

وقال المحافظ، إن الدولة تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتدعم الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مشيراً إلى أن المحافظة تشهد ماراثونًا للدراجات، بمشاركة 300 متسابق، وسيتم تكريم 25 فائزاً، وقدم التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم ورجال قواتنا المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تنفيذ مبادرة "لياقتك مناعتك.. درجاتك صحتك" تأتي في إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر العظيم.

وأضاف أن الماراثون انطلق في الثامنة والنصف صباحا من ميدان الملك عبدالله "ميدان النسر" وحتى "كمين القرضا" بمشاركة 300 شاب وفتاة وأعضاء مراكز الشباب بالتزامن مع انطلاق السباق بكل محافظات الجمهورية في وقت واحد.

من جانبها، استعدت مديرية الشباب والرياضة فنيًا وتنظيميًا لتلك الفاعلية لخروجها في أفضل صورة، وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى إن المشاركين سيجري تقسيمهم في حارات منظمة ترتبط بألوان التيشيرت ليصمم المشاركون علم مصر بألوانه.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، دعت الشباب والفتيات وكبار السن إلى الاشتراك في الماراثون، من خلال التسجيل بمراكز الشباب، والتنسيق مع إدارة التنمية الرياضية، وسيحصل الفائزون في سباق الماراثون على جوائز مالية، بواقع 2000 جنيه للفائز بالمركز الأول، و1500 جنيه للمركز الثاني، و1000 جنيه لصاحب المركز الثالث.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك"، حيث أعرب وزير الشباب والرياضة عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لموافقته على رعاية المبادرة، التي تنفذها الوزارة، لتوفير الدراجات الهوائية للشباب والمواطنين بأسعار مدعمة.