الحريري: أنا مرشح محتمل للحكومة اللبنانية و"لن أغلق باب الأمل الوحيد"

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، أمس، أنه مرشح محتمل لرئاسة حكومة جديدة تهدف إلى وقف الانهيار الاقتصادي في بلاده، بعد الانفجار الهائل في ميناء بيروت.

وحصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، على تعهد من جميع الأطراف السياسيين في لبنان، بدعم تشكيل حكومة سريعا، في إطار خريطة طريق لإخراج لبنان من الأزمة، لكن الجهود باءت بالفشل حتى الآن.

وقال "الحريري" لقناة "إم تي في" المحلية: "حكما أنا مرشح.. سعد الحريري لن يقفل الباب أمام الأمل الوحيد الموجود أمام لبنان لوقف هذا الانهيار".

وحذر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم، من نشوب حرب أهلية في بلاده؛ نتيجة غياب الحل السياسي، وفي ظل الاستقواء بالسلاح بين القوى.

وقال "الحريري" في مقابلة مع شبكة "إم تي في" اللبنانية: "بعد ما جرى في المبادرة الفرنسية، انكشف البلد على مختلف الاحتمالات الأمنية إلى الانهيار الاقتصادي، ولا يمكن نجاح أي دستور في ظل فرض الأحزاب للأمور بقوة السلاح الذي تمتلك، ومن لديه فائض قوة يستخدمه لفرض معادلات يرفضها اللبنانيون"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: "أخشى من حرب أهلية وما يحصل من تسليح وما نراه من عراضات عسكرية في الشارعين السني والمسيحي، وما يحصل اليوم في بعلبك - الهرمل يعني انهيار الدولة"، مؤكدا: "إذا كان القرار بأن يحمل كل فريق سلاحه سأترك السياسة حينها".

وقال سعد الحريري: "إذا عملنا بحسب المبادرة الفرنسية فنحن باستطاعتنا الخروج من الأزمة وإعادة إعمار بيروت"، متابعا: "رأيي أن حزب الله وحركة أمل عطلا المبادرة الفرنسية التي كانت من شأنها إيقاف الانهيار".

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أنّ البرلمان سيبدأ مشاورات في 15 أكتوبر بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، قبل نهاية الشهر الماضي، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، خلال كلمة ألقاها أمام الصحفيين، عقب اجتماعه السادس مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

ولقي اعتذار مصطفى أديب، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية، بين مهنئ على "شجاعته" في اتخاذ القرار، ومندد بـ"الفشل" الذي من شأنه أن يُبقي البلاد في حالة التوتر.