متخصص بالشؤون العربية: ربط سعد الحريري لحكم المحكمة وانفجار المرفأ منطقي

قال العزب الطاهر، المتخصص في الشؤون العربية، إن حديث رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري حول ربطه بين اغتيال والده وحادث مرفأ بيروت هو حديث منطقي وعقلاني وواقعي، ويأتي في سياق التعامل الحضاري مع تلك المسأله.

وأضاف "الطاهر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الحريري قد عكس ححسه السياسي العالي ورفيعه المستوى، خصوصا تركيزه على الرسائل بالغة الأهمية التي وجهها حكم المحكمة للذين تورطوا ونفذوا تلك القضية بأن الجريمة السياسية والإرهابية لا تمر بدون عقاب وكون زمنها قد انتهي، موضحا أنه قد ربط بقوة بين العدالة والحقيقة في حكم محكمة قضية والده وتفجير مرفأ بيروت، حيث قام بالربط فيما بين الحدثين والذي لهم تأثيرات بالغة الأهمية على المستوى المحلي أو الأقليمي أو الدولي اللبناني.

وأكد أن الحريري قام بتوظيف تلك المحكمة ليس من أجل والده ولكن من أجل لبنان ككل، وأكد على ضرورة المحافظة على لبنان داعيا الفرقاء إلى الألتزام بمحددات العمل السياسي بعيدا عن أي قفز على المجهول، مشيرا إلى أن الحريري يدرك بأن كلا الحدثين كان لهما تأثيرات واسعة النطاق عندما أغتيل الحريري في عام 2005 جرت تحولات كبيرة في لبنان أبرزها خروجها عن هيمنه سوريا وإخراج القوات السورية، وبدأ واضحا أن حزب الله بدأ في اتخاذ رقما مهما في المعادلة اللبنانية والذي تجلي بوضوح في عام 2008 عندما نجح في فرض ولايته السياسية والعسكرية على لبنان ككل.