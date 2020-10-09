سعر الدولار اليوم الجمعة 9-10-2020.. الأقل للشراء في بنك الإسكندرية

تقدم "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 9 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك مصر وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.67 جنيه، للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

ووفق آخر تعاملات للدولار قبل اليوم الجمعة، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عقب استقرار لم يدم طويلا، وذلك بقيمة قرش واحد في البنوك وشركات الصرافة، وسجّلت بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني التعمير والإسكان" أعلى سعر للبيع، وأقل سعر في بنك "العربي الأفريقي الدولي".

ووفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، حافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.18 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي "بلوم، وعودة، وقطر الوطني، والمشرق، وhsbc"، وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.27 جنيه، وأعلى سعر شراء في 6 بنوك هي "عودة، والمشرق، وبلوم، وقطر الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، وhsbc".

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم نحو 20.32 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجّل نحو 20.25 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع، كما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني، 4.14 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي سجّل في المصرف العربي الدولي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.