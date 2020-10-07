عاجل.. تراجع الدولار قرشا في البنوك كافة

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عقب استقرار لم يدم طويلا بقيمة قرش واحد في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ 15.77 مقابل 15.78جنيه بداية التعاملات اليومية .

وسجّلت بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر ، المصرى الخليجى ، مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى التعمير والاسكان "، أعلى سعر للبيع بـ15.68 جنيه مقابل 15.78 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنك واحد " العربى الافريقى الدولى ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

وفي السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، في خلال التعاملات اليومية، وحافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.18 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي "بلوم، وعودة، وقطر الوطني، والمشرق، وhsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.27 جنيه، وأعلى سعر شراء في 6 بنوك هي "عودة، والمشرق، وبلوم، وقطر الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وhsbc".

فيما شهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه تراجعا بقيمة 6قروش كأعلى سعرا للشراء بـ18.42 جنيه، في بنك " التعمير والاسكان ".

وشهد سعر الجنيه الإسترليني، تراجعا بقيمة 8 1قروش ليسجل أعلى سعر للشراء بـ20.17 جنيه، في بنوك " مصر، مصرف ابوظبى الاسلامى ، المشرق ، الكويت الوطنى "بيريوس"

من جهته، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، وبينها الدولار واليورو، وذلك بعد خفض سعر الفائدة، نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.