آخر أخبار مصر.. تراجع سعر الدولار والفول ومد الحجز لشقق متوسطي الدخل

تظل الأخبار الخدمية أبرز ما يمس المواطن، حيث يبحث عنها باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو ما يتعلق بالوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل حتى 22 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مد فترة سداد مقدم جدية الحجز وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، لحجز الوحدات السكنية لـ متوسطي الدخل، والتي تطرحها الوزارة بالمناطق التالية: (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتي شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من العملاء لحجز تلك الوحدات، إذ كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم، يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020.

الإعلان عن مواعيد صرف المرتبات حتى نهاية 2020

نشرت الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتابًا دوريًا لـ مرتبات العاملين في الدولة، خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمر 2020، إذ تحدد موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر في 27 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 27 أكتوبر.

أما مرتبات شهر نوفمبر فمن المقرر أن تبدأ للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 26 نوفمبر، وبالنسبة لصرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة تكون يوم 22 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 23 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 ديسمبر.

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على الصعيد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الخميس، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا وتكون كثيفة، فيما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، وتكون حركة الرياح معتدلة، فيما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا،لطيف ليلا، مع انتشار الشبورة المائية في الصباح، واعتدال الرياح، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تراجع أسعار الفول والحمص 40%

سجّلت أسعار الفول البلدي والمستورد والعدس والحمص، تراجعا كبيرا في الأسعار بنسبة تراوحت بين 30 إلى 40%، وذلك مقارنة بالعام الماضي، إذ من المتوقع أن يكون هناك مزيدًا من التراجع بسبب زيادة الإنتاج العالمي ووفرة المعروض محليا.

تراجع سعر الدولار في البنوك

وبالنسبة لـ سعر الدولار، شهد أيضًا تراجعًا في البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك عقب استقرار في الأسعار لم يدم طويلًا، وذلك بقيمة قرش واحد في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.77 جنيه، مقابل 15.78 جنيه في بداية التعاملات اليومية.