عنتر هلال يطالب أحمد مكي بمستحقات "سوا سوا" بعد 11 سنة: "عاوز فلوسي"

شن الشاعر عنتر هلال، هجومًا عنيفًا على الفنان أحمد مكي، لعدم حصوله على أجره مقابل تعاونه معه في فيلم "طير أنت"، الذي عرض قبل 11 عاما.

وكتب عنتر هلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو أنت أحمد مكى.. أنا عنتر هلال.. الشاعر اللى أنت أخدت أغنيته سوا سوا في الخضرة والهوى.. بدون وجه حق ونزلتها في فيلم طير أنت".

وتابع: "أنا عاوز المقابل المادي لذلك.. أنا كلمت إسعاد يونس وقالت أنك أخدت كل الفلوس.. لا أريد أن أصعد الموضوع في اتجاه الصحافة والمحاكم وجمعية المؤلفين وحق الأداء والملكية الفكرية.. ببساطة أعطني حقى وأعطيك تنازل قانوني وتنتهى المشكلة".

فيلم "طير أنت" عُرض لأول مرة عام 2009، وتدور أحداثه حول بهيج شاب منطوٍ بدون أي خبرات حياتية، يعمل طبيبًا بيطريًا ويحب فتاة من طرف واحد، يلتقي بجني يرغب في تحقيق حلمه للحصول على شهادته، فيهبه ستة فرص لتحقيق هذا الحلم والارتباط بالفتاة التي يعشقها من خلال المظهر والمال والقوة والرجولة ومجاراة العصر.

"طير أنت" من بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وماجد الكدواني ولطفي لبيب وهشام إسماعيل ومحمد سلام، ومن تأليف عمر طاهر وإخراج أحمد الجندي.

وكان الشاعر عنتر هلال، قد قال إنه يعكف حاليًا على مشروعين جديدين، أحدهما بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الموسيقي، بشأن إعادة إنتاج أغاني الفلكلور الشعبي بشكلٍ مختلف، والعمل على إحيائه مُجددًا، لأن الأجيال الجديدة علاقتها ليست قوية بهذا الفن.

وأضاف هلال، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن المشروع الآخر مُتعلق بكتابة ديوان شعر بالعامية، يحمل اسم "مسدسيات عنتر هلال"، ومن المُقرر طرحه، خلال الفترة القليلة المُقبلة، في نسختين مكتوبة ومسموعة، عبر الـ"فلاشات"، متوقعًا أن يُحدث هذا الديوان نقلة كبيرة في شعر العامية، فور طرحه للجمهور.

وعنتر هلال هو شاعر غنائي من مواليد محافظة قنا وكتب للعديد من المطربين المميزيين على رأسهم محمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس وحمادة هلال، لديه الكثير من الأغاني في السينما مثل أغنية "كامننا" للمطرب محمد فؤاد في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، ومؤلف أغاني أفلام "كرسي في الكلوب" و"يا تحب يا تقب" و"بونو بونو".