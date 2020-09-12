بيتر ميمي: أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ضمن أبطال "الاختيار 2"

أعلن المخرج بيتر ميمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشاركة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، في مسلسل "الاختيار2"، رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 1، كان يتناول حياة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، فيما يُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

مسلسل الاختيار، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.