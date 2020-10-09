وزير الأوقاف يفتتح مسجد المنسي ويصلي الجمعة بـ"الشهيد مصطفى أحمد"

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بعد قليل، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب في العاشرة صباحًا، ويؤدي الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة، ثم يتوجه وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية لافتتاح مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، ويؤدي به الوزير خطبة الجمعة تحت عنوان: "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن".

وأوضح بيان الوزارة أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى، وأكدت أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة الباسلة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وقال الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الشهيد العقيد أحمد المنسي ورفاقه من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم قد حفروا أسمائهم في تاريخ العظماء.

وأكد أن مصر خير من يخلد تاريخ العظماء من أبنائها ويعترف بالفضل لأهله، موجهًا التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التي حرصت على تشييد عدد من المساجد، وأطلقت عليها أسماء عدد من شهدائها العظام تقديرًا لعطائهم الفريد وتضحيتهم بأنفسهم ودمائهم في سبيل عزة وطننا العزيز، والحفاظ على كل ذرة رمل منه وتطهيره من دنس الإرهاب والإرهابيين.

وناشدت الوزارة، المصلين بالحرص على الالتزام بذلك وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، حتى يمكن مواصلة فتح المساجد، مؤكدة استمرار الإجراءات الوقائية من عدم فتح المجال لزيارة الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنائز أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بعشر دقائق، وتعليق الدروس والندوات وعدم السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو ابتهالية أو خلافه.

وأوضح الوزير، أنّه في ظل الظروف الراهنة لا حرج على من يصلي الجمعة ظهرًا في بيته سواء أكان من كبار السن أم من أصحاب الأمراض المزمنة، أم كان ذاك تخوفًا من الإصابة بفيروس كورنا أو تحوطًا من الإصابة به، أم كان ذلك بنية عدم إحداث تزاحم في ظل هذا الفتح الجزئي للمساجد، إلى أن يأذن الله بزوال الداء وفتح المساجد فتحًا كليًا كاملًا.