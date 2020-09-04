تفاصيل خطبة الجمعة المقبلة: تقدير المصلحة وتنظيم المباح

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن خطبة الجمعة القادمة يوم 11 سبتمبر ستكون بعنوان: تقدير المصلحة وتنظيم المباح، لبيان ما لا غنى عنه من النظم لتحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الخطبة ستكون في حدود عشر دقائق وبذات الضوابط الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكدت غرفة عمليات الأوقاف أنها لم تتلق أية شكاوى من صلاة الجمعة اليوم، وأن سائر المساجد شهدت التزاما ملحوظا، مقدمة الشكر للمواطنين على وعيهم الكامل بأهمية الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت على الالتزام بوقت خطبة الجمعة وموضوعها ويحذر من المخالفة.