وزير الأوقاف: خطبة الجمعة تؤكد تفاعل الخطاب الديني مع قضايا العصر

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية تعكف على البناء، فالدولة المصرية لا تبني المساجد فقط، بل تبني المدن الجديدة وتبني في استصلاح الأراضي والطرق البنية التحتية والكهرباء والمياه والصرف الصحي، فمصر تسير على طريق البناء وهذا ما يغيظ أعداءها.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "الأولى المصرية" أن اختيار موضوعات خطبة الجمعة في هذه الأوقات يؤكد مدى تفاعل الخطاب الديني مع قضايا العصر، مشددا على أن الخطاب الديني أخذ خطوات كبيرة في مسار تجديده والتفاعل مع قضايا المجتمع، بالإضافة لتأهيل الدعاة المتتابع.

وكشف جمعة عن بدء الوزارة لدورة تدريبية لعدد من الأئمة بعدد من محافظات مصر على مدار 3 أيام ودورات أخرى تعقد بأكاديمية الأوقاف، مشيدا بوعي الشعب المصري العظيم الذي يظهر في وقت الاختبارات الصعبة "الناس كانت تتوقع أن المواطنين لن يستطيعوا الانتظام وحدهم بعد عودة صلاة الجمعة بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكن الشعب المصري أثبت أنه شعب حضاري وشعب عظيم ووجدنا وعيا فوق ما كنا نتصور".