أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة وفق بداية تعاملات اليوم الجمعة 9 أكتوبر الحالي، بعد أن شهدت ارتفاع طفيف مساء أمس الخميس، وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 936 و938 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 819 و821 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 702 و704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و568 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب نحو 1%، يوم الأربعاء الماضي، متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو 2% في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي، وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1%، إلى 1895.46 دولار للأوقية، وفق "سكاي نيوز".

وأعلن الرئيس الأميركي، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر، وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط، وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

رحلة أسعار الذهب

ومنذ ما يقرب من 4 شهور، ارتفعت أسعار الذهب نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تخطى سعر جرام الذهب 24 لحاجز 1000 جنيها، ومع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة "سكاي نيوز".

وكان الذهب حقق في بداية شهر أغسطس الماضي أعلى سعر في تاريخه، إذ تجاوز سعر الأونصة الواحد 2000 دولار، أي أنّها فقدت أكثر من 100 دولار خلال شهرين تقريبًا.

نصائح لشراء الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إنّ تلك الفترة والتي تشهد تراجعا يقترب من أسعار المعدلات الطبيعية هي الأنسب لشراء الذهب، كما وجّه نصائح للمواطنين المقبلين على الزواج الراغبين في شراء الشبكة، بالذهاب لتاجر يكون على معرفة بالأسرة، وسبق التعامل معه، وشدد نادي نجيب، على ضرورة الحصول على فاتورة من المحل بعد الشراء لأنها الضامن الوحيد لحق المشتري، والتأكد من الدمغة.

وأضاف أنّ الذهب هو الملاذ الآمن يتم الطلب عليه في حالة تقلبات الأسواق، مشيرا إلى أنّ الذهب قد يتعرض للتذبذب، للارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، إلا أنّ المواطن المصري يضعه في مقدمة أولويات استثماراته بسبب سهولة تداوله، للمدخرين ما دون الـ100 ألف جنيه، وهو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، إن لم يكن للاستثمار الأفضل، كونه حافظا للقيمة ولا يحتاج إلى دراسات سوقية وغيرها.