أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات في التعاملات الصباحية بأسواق المال

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة بأسواق المال، ارتفاعا بقيمة 7 جنيهات، إذ سجل الذهب عيار (24) حوالى 964 جنيها مقابل 956 جنيها في تعاملات أمس الخميس.

وسجل الذهب عاير (21) نحو 844 جنيها فى تعاملات الصباح، بينما بلغ سعره أمس 837 جنيها، وسجل الذهب عيار (18) 723 جنيها مقابل 717 جنيها أمس، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6753 جنيها.

وتوقع وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، تزامنا مع إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وقال واصف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن هناك ارتفاعا مستمرا فى أسعار الذهب، موضحا أن هذا الارتفاع يعتبر "غير ملحوظ" في السوق المحلي، بشكل كبير نتيجة هدوء وتيرة الارتفاعات خلال الفترة القليلة الماضية، فضلا عن الارتفاع المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف أنه من المتوقع، استمرار الارتفاع في أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سعر الأوقية أمس بلغ نحو 1915 دولار، انخفاضا من حوالي 1950 دولار للأوقية قبل نحو شهرين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار فيروس كورونا والانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم والدولار، متابعا: "إلى أن يتم التوصل للقاح معتمد ضد فيروس كورونا، سوف تستمر أسعار الذهب في الارتفاع عالميا".

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا، إن تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19 تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب، إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ الآمن.

وأوضح فى تصريحات صحفية: "أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعا.. بناء على كيفية تطور الموقف في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأمريكية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة".

وأكد ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى أكسي كورب، أن "هذا النبأ يجب أن يدعم الذهب، لأننا سنرى على الأرجح تحفيزا في وقت قريب، ويتعين على الناس تملك الذهب في هذه الحالة".