للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا، اليوم، في تقريرها اليومي، تسجيل 12126 إصابة جديدة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 11493 إصابة في اليوم السابق، ما حطم الرقم القياسي السابق 11656 إصابة، والذي يعود إلى 11 مايو، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 27% من المرضى.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، خلال اليوم، 201 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مقابل 191 وفاة أمس.

وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، زيادة بـ1% خلال آخر 24 ساعة، وأصبح هناك 1272238 إصابة مؤكدة، منهم 22257 حالة وفاة، و240560 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ4833 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 7092 مريضا للشفاء، في روسيا خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين من "كوفيد-19" في البلاد إلى 1009421 شخصا.

وأجري في روسيا حتى اليوم، أكثر من 49.6 مليون فحصا مختبري؛ لتشخيص الإصابات بكورونا (507 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 251.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في موسكو، ميليتا فوينوفيتش، إن إغلاق أي دولة بما فيها روسيا، كرد على زيادة الإصابات بفيروس "كورونا"، يعد خيارا أخيرا يحتاج إلى مبررات جدية.

وأوضحت "فوينوفيتش"، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه بإمكان الدول أن تحارب الجائحة دون أن تغلق اقتصاداتها ومؤسساتها التعليمية، بالاعتماد على ما تملك حاليا من المعارف عن كورونا، والتقنيات التي طورت منذ بداية الوباء".

وأضافت ميليتا فوينوفيتش: "ذلك لا يعني استبعاد فرض تقييدات محلية محدودة زمنيا وتخص قطاعات معينة فقط، لكن الإغلاق على المستوى القومي، على غرار ما شهدناه قبل عدة أشهر، يجب أن يكون مدعوما بمبررات دامغة، ويمكن اللجوء إليه كخيار أخير فقط، إذا واجهنا وضعا مجهولا تماما".