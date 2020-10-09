"الوزراء" ينفي صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على بطاقات التموين

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي، على البطاقات التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية، مشددة على التزام كافة المخابز بإنتاج الخبز المدعم، طبقا للأوزان والمواصفات القياسية المتبعة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تشن حملات تفتيشية دورية على كافة المخابز على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حال رصد أي مخالفة.

وبحسب المركز الإعلامي، فإن هناك مخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي، وغيرها من السلع، التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهريا، فضلا عن طرح الوزارة كميات كبيرة من السلع المختلفة؛ ليختار منها المواطن صاحب بطاقة الدعم، وفقاً لاحتياجات أسرته وعدد الأفراد المقيدة على البطاقة الخاصة به.

وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وأوضح المركز، أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وبناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها؛ بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، رصدت تلك الشائعات.

وفي ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الحقائق للمواطنين، ناشدت الحكومة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851)، على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg)، أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).