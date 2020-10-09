"قتلته للحصول على مستحقاتي من الشركة".. اعترافات قاتل زميله بالقليوبية

قررت نيابة مركز قليوب حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بقتل زميله طعنا بآلة حادة "كاتر"، والاستيلاء منه على 25 ألف جنيه، وإلقاء جثته على الطريق.

واعترف المتهم في أقواله بأنه كان يعمل في نفس الشركة التي يعمل بها المجني عليه وأنه تركها ولم يحصل على باقي مستحقاته فأراد أن يحصل على جزء من تلك المستحقات بقتل المجني عليه، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ملك الشركة.

وقال المتهم إنه كان على علم بأن المجني عليه سوف يتوجه إلى منطقة طنطا بمحافظة الغربية لتحصيل أموال خاصة بالشركه وطلب منه أن يذهب معه، مضيفا أنه في طريق العودة، وعند منطقة قليوب استوقف السيارة بحجة قضاء حاجته ثم طلب من القتيل إعطاءه جزءاً من المال إلا أنه رفض ونشبت مشادة فطعنه بكاتر كان بحوزة المجني عليه بالسيارة، واستولى على 25 ألف جنيه وترك الجثة على جانب الطريق. \

كان مأمور مركز قليوب تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سائق على جانب الطريق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصية، ورخصة قيادة خاصة، ومبلغ مالي، وسيارة ربع نقل بناحية أول الطريق الدائري من الطريق الحر اتجاه الجيزة تبين أنها خاصة "مالك شركة للأقمشة" يعمل عليها المجنى عليه كسائق ويقوم بتوزيع منتجات الشركة على العملاء، وأنه كان في طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية وبحوزته مبلغ 30 ألف جنيه من متحصلات توزيع تلك المنتجات.

وبإخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، توصلت تحريات اللواء حاتم حداد، مدير المباحث والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، إن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل" من محل إقامة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة والمجني عليه لسابقة عمله كسائق بذات الشركة وتركه العمل بها منذ حوالى 6 أشهر وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه وأخبره بسفره إلى مدينة طنطا بالغربية لتحصيل مبلغ 25 ألف جنيه خاص بالشركة فطلب منه مرافقته وبالطريق التمس منه إعطاءه جزءا من المبلغ المحصل بزعم عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة فرفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كتر" التقطه من السيارة مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالى المحصل ثم تخلى عن السيارة بمكان العثور وتخلص من السلاح المستخدم وهاتف المجني عليه بإلقائهما بالزراعات.

وأرشد المتهم عن جزء من المبلغ 5500 جنيه من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ.