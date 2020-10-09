"السلم والأمن الإفريقي" يعلن إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، في جلسة برئاسة مصر، اليوم، وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقيه، إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الإفريقي ورفع كافة العقوبات عنها، بعد التأكد من اتخاذ الترتيبات المناسبة للانتقال السياسي واستعادة النظام الدستوري.

وأعرب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الاتحاد الإفريقي عن خالص التهنئة لشعب مالي الشقيق على العودة للحاضنة، متعهدًا بمرافقة مالي في رحلتها نحو السلام والاستقرار.

وتتولى مصر منذ مطلع أكتوبر الجاري الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، والتي تستمر لمدة شهر.