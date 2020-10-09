تحرش بزميلته بالقناة.. "مكملين" تحقق مع محمد ناصر في فضيحة جنسية جديدة

كشفت مصادر أن إدارة قناة "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فتحت تحقيقًا عاجلًا في واقعة جنسية جديدة للمذيع محمد ناصر، بعدما قام الأخير بالتحرش بإحدى زميلاته العاملات في قناة مكملين.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن إحدى العاملات بقناة مكملين تقدمت بشكوى رسمية لإدارة القناة، ضد الإعلامي محمد ناصر، بعدما حاول التحرش بها في مكتبه، مضيفة: أن المذيع الاخواني كرر فعلته أكثر من مرة، ومع تصدي الفتاة هددت بفضحه ولكنه لم يتراجع، إلى أن تطاول ناصر في آخر مرة وقام بملامسة جسدها.

محمد ناصر يواجه عقوبة الفصل من قناة مكملين

وتابعت المصادر أن الفتاة توجهت مباشرة بعد الواقعة إلى إدارة القناة، رغم محاولات محمد ناصر لمنعها، ولكن مع تعالي الأصوات تمكنت من الهرب نحو مكتب الإدارة وتقديم الشكوى.

ورجحت المصادر: "من خلال سير التحقيقات مع محمد ناصر، يتضح أن المذيع الإخواني يواجه عقوبتين، إما توقيع غرامة مالية ضخمة، ويتم خصمها لصالح الفتاة والقناة، أو فصله من القناة، خاصة أنها ليست الواقعة الأولى لمحمد ناصر.

وقالت المصادر، إن الاحتمال الأكبر في العقوبات الموقعة على ناصر، هي توقيع الغرامة المادية خاصة أن الإدارة ترى أن ناصر حقق أرضية بالقناة ليس من السهل تعويضها في ظل عدم وجود وجوه إعلامية كثيرة تابعة للجماعة الإرهابية.

مكالمة جنسية مسربة للإعلامي الإخواني محمد ناصر

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا لقب "عنتيل الإخوان" على الإعلامي محمد ناصر، وذلك بعدما نشرت "الوطن"، منذ أيام تسريبا صوتيا له يتضمن مكالمة تليفونية مسربة يتحدث فيها مع فتاة بطريقة إباحية، تخللتها ألفاظا نابية وشتائم جنسية بين الطرفين.

ونشرت "الوطن"، منذ أيام جزءا من مكالمة جنسية مسربة للإعلامي الإخواني محمد ناصر، المقيم في تركيا وهو يتحدث مع فتاة بطريقة إباحية، تخللتها ألفاظ نابية وشتائم جنسية بين الطرفين، وجاء نص المكالمة كالآتي:

"ناصر": "أيوا يا روحي؟.. اتأخرتي ليه كده؟"

وردت: "وحشتني أوي يا روحي".

"ناصر": "ما تيجي بكرة.. وحشك الكاناريا.. وحياة أمك تعالي وهحجزلك في سويت".

وردت: "هقول لجوزي إيه؟.. مش هينفع دلوقتي جوزي صاحي".

"ناصر": "قولي له رايحة لمحمد ناصر".