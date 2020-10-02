محمد ناصر ليس الأول.. مكالمة جنسية مسربة للإرهابي بهجت صابر مع أجنبية

لم تكن فضيحة المكالمة الجنسية للإعلامي الإخواني الهارب، محمد ناصر، مذيع قناة مكملين الإخوانية، مع عشيقته المتزوجة وهو يتفق معها على ممارسة الرذيلة هي الأولى من نوعها، فقبلها كانت هناك واقعة مشابهة لقيادي إخواني هارب، هو بهجت صابر الذي يصنف بأنه أحد قيادات الجماعة الإرهابية المسئولة عن الميليشيات.

بهجت صابر يطالب فتاة بممارسة الرذيلة قبل شهر رمضان

بهجت صابر الذي يقيم في أمريكا، وصاحب واقعة "القفا" منذ أيام، ظهر في مكالمة جنسية مسربة كان يتحدث مع إحدى الفتيات الأجنبيات باللغة الإنجليزية، ويطالب بممارسة الرذيلة معها، وظهر بهجت صابر مُلحًا على الفتاة، لكي توافق على تنفيذ طلبه في أسرع وقت قبل دخول شهر رمضان.

الفتاة لم تكن معترضة ولكنها اُصيبت بدهشة بسبب هذا الإلحاح الواضح من قبل بهجت، فاستفسرت: لماذا لا يمكن أن نفعل هذا أثناء شهر رمضان؟، وطالما لا يمكن فعله في رمضان لماذا نفعله الآن؟، وهو ما تلعثم القيادي الإرهابي في الرد عليه.

وكانت "الوطن"، نشرت منذ ساعات جزءا من مكالمة جنسية مسربة للاعلامي الإخواني محمد ناصر، المقيم في تركيا وهو يتحدث مع فتاة بطريقة إباحية، تخللتها ألفاظ نابية وشتائم جنسية بين الطرفين، وجاء نص المكالمة كالآتي:

"ناصر": "أيوا يا روحي؟.. اتأخرتي ليه كده؟"

وردت: "وحشتني أوي يا روحي".

"ناصر": "ما تيجي بكرة.. وحشك الكاناريا.. وحياة أمك تعالي وهحجزلك في سويت".

وردت: "هقول لجوزي إيه؟.. مش هينفع دلوقتي جوزي صاحي".

"ناصر": "قولي له رايحة لمحمد ناصر".

إخواني سابق: الجماعة تعاني من هوس جنسي

وقال سامح عيد، القيادي الإخواني السابق، لـ"الوطن" إن الإخوان جماعة مشهورة بالهوس الجنسي فالفضائح تطاردهم دائما وأشهرها مؤخرا فضيحة طارق رمضان حفيد حسن البنا الذي تلاحقة 5 دعاوى قضائية بفرنسا بتهمة الاغتصاب والتحرش، فقد تحولت الجماعة من الهوس على السلطة إلى الهوس الجنسي، مرورا بهوس العنف وإراقة الدماء.

وأضاف: نستطيع أن نطلق على الإخوان أنهم "جماعة الهوس" بكل أشكاله، ويعد "الجنس" أحد أمراضهم المزمنة، فمنذ أن تأسست جماعة الإخوان وهي تعمل على تصدير نفسها للرأي العام ومؤيديها على أنها جماعة دعوية تسعى لنشر دعوة الإسلام والدفاع عنه، ولكن ظاهر الجماعة عكس باطنها، فتاريخ الجماعة مليء بالفضائح الجنسية والوقائع المخلة بالآداب، التي ليس لها علاقة بالدين الذي تزعم الجماعة أنها تدافع عنه.