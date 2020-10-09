بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالعريش

تنقل القناة الأولى المصرية شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عبر موقعها الرسمي أن موضوع خطبة الجمعة سيدور تحت عنوان "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن".

وأكدت الأوقاف على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.