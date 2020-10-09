نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالعريش

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بحي المساعيد غرب العريش، اليوم، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد من المسؤولين بوزارة الأوقاف على هامش افتتاح 7 مساجد بشمال سيناء، على رأسها مسجد عمرو بن العاص بحي المساعيد، والذي سوف تنقل من خلاله شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة.

ويفتتح المحافظ والوفد المرافق له، اليوم، 36 عمارة سكنية من عمارات التعاونيات بحي المساعيد غرب العريش، كما سيتم افتتاح محطة مياه المساعيد بطاقة 3 آلاف متر يومي، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات شهر أكتوبر المجيدة.

كان محافظ شمال سيناء افتتح عدة مشروعات تنموية فى مدينة الشيخ زويد، وهي المشروعات التنموية في مدينة الشيخ زويد بقيمة 112 مليون جنيه، من بينها: محطة لتحلية مياه البحر على ساحل البحر بالشيخ زويد ، حديقة الكوثر بعد تطويرها، ومدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وافتتح المحافظ أمس عدة مشروعات تنموية في مدينة بئر العبد، وهي محطة رافع مياه قرية الروضة بطاقة 1000 متر مكعب، وتكلفت 8.2 ملايين جنيها، مركز شباب شهداء الروضة الذي يضم صالات وملاعب ومكاتب إدارية بتكلفة 15 مليون جنيه، وتتصدر مدخل المركز لوحة بصور وأسماء شهداء الروضة.

وتم أيضا افتتاح مشروع الصرف الصحي ببئر العبد بتكلفة 375 مليون جنيها، وكذا المدرسة الثانوية الصناعية للبنات ببئر العبد بتكلفة 9.5 مليون جنيها بهدف التخفيف عن مدرسة البنين وفصل البنات عن البنين ، وتضم 15 فصلا الى جانب المكاتب الادارية والورش الفنية والمعامل ، حيث تضم أول قسم للطاقة الجديدة والمتجددة ( الطاقة الشمسية ).

وأكد المحافظ، أن الدولة تولى المرافق الخدمية والمشروعات التنموية بسيناء أهمية كبيرة، وهناك اهتمام خاص بأهالي الروضة لتنمية القرية فى المراحل التالية بانشاء مشروع تنموى يتضمن محطة مياه بطاقة 2500 مترا مكعبا ، ومزرعة سمكية تشمل أحواض لتربية الأسماك وآبار لتجميع المياه واقامة مشروع متكامل لتصنيع الملح بما يضمن توفير فرص متعددة لأهالى القرية.

وأوضح المحافظ، أن مشروع الصرف الصحى ببئر العبد مرحلة ثانية بعد العريش العاصمة ، يتلوه مرحلة ثالثة لانشاء الصرف الصحى بالشيخ زويد ثم وسط سيناء وأنه سيتم ادخال الغاز الطبيعى الى بئر العبد فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحى.