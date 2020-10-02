بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي أحمد البدوي

ينقل التليفزيون المصري وبعض القنوات الفضائية شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي أحمد البدوي بمحافظة الغربية.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن خطبة الجمعة ستكون تحت عنوان "متطلبات الولاء والانتماء للوطن"، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.