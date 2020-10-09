رواد السوشيال ميديا عن "الخطة العايمة": نضج فني واضح

أشاد رواد السوشيال ميديا بفيلم "الخطة العايمة"، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، من بطولة علي ربيع وغادة عادل ومحمد عبد الرحمن.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن شخص يرغب في سرقة أحد البنوك لوجود أوراق مهمة في الخزانة، فيتفق مع (جلال وياسمين) لتولي المهمة، اللذين يختاران اللصين الساذجين (حمزون وعلى الله) لتنفيذ تلك المهمة، ويبدآن في تدريبهما.

وجاءت إشادات الجمهور كالتالي: "روحته مرة وعاوزه أروح تاني والله"، وقال تعليق: "الفيلم قنبلة ياربيع ربنا يوفقك كمان وكمان يارب".

وعلق آخر، "أنا حضرت الفيلم في مصر، أنا من المغرب كتير ضحكت وعجبني كتير"، وأضاف متابع: "الفيلم مختلف عن أي حاجة "علي" عملها قبل كده، فيه نضج فني واضح وكوميديا محترفين".

وكان الفنان علي ربيع قد احتفل بإيرادات "الخطة العايمة"، ونشر صورة جديدة تجمعه مع أبطال الفيلم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل، وعلق قائلاً: "الحمد لله والشكر لله الخطة العايمة يتصدر الإيرادات في أول يوم عرض".

وأكد "ربيع" أن الجهة المنتجة للفيلم"، قررت تغيير اسمه، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرح الاسم مع بوستر آخر، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العايمة وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".

يذكر أن الكاتب عمر طاهر قد انتقد صُنّاع الفيلم، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، من بطولة محمد هنيدي، إذ كتب قبل نحو أسبوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه".

وكان محمد هنيدي قد تعاقد على فيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، عام 2016، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وكان من المُفترض طرحه في موسم عيد الأضحى من العام نفسه، لا سيما أن فريق العمل قد بدأ فترة التحضيرات فور انتهاء التعاقدات، لكن المشروع لم يخرج للنور بعد، وجرى تأجيله لأجلٍ غير مسمى.