علي ربيع يحتفل بتصدر "الخطة العايمة" إيرادات أول يوم عرض

احتفل الفنان علي ربيع، بنجاح إيرادات فيلمه الأخير "الخطة العايمة"، ونشر صورة جديدة تجمعه مع أبطال الفيلم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل.

وعلق "ربيع" على الصورة، قائلاً: "الحمد لله والشكر لله الخطة العايمة يتصدر الإيرادات في أول يوم عرض".

كان علي ربيع أكد منذ أيام، أن الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "الخطة العامية"، قد قررت تغيير اسمه، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرحه الاسم مع بوستر آخر، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكتب "ربيع"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".

يذكر أن الكاتب عمر طاهر، قد انتقد صُنّاع فيلم "الخطة العامية"، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، ومن بطولة محمد هنيدي، إذ كتب قبل نحو أسبوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه".

وكان محمد هنيدي، قد تعاقد على فيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، عام 2016، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وكان من المُفترض طرحه في موسم عيد الأضحى من العام نفسه، لا سيما أن فريق العمل قد بدأ فترة التحضيرات فور انتهاء التعاقدات، لكن المشروع لم يخرج للنور بعد، وجرى تأجيله لأجلٍ غير مسمى.