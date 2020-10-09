تغيب محافظ كفر الشيخ ونائبه عن ماراثون الدراجات يثير غضب المشاركين

أثار تغيب محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ونائبه عمرو البشبيشي عن ماراثون الدراجات غضب الشباب المشاركين، حيث إنهم كانوا يريدون تواجد المحافظ ونائبه على غرار ما فعله المحافظون بكافة محافظات مصر، بعدما أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الماراثون عبر "البث المباشر".

وأطلق اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، نائباً عن المحافظ، إشارة بدء ماراثون الدراجات، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظات الجمهورية تحت شعار (رياضتك مناعتك_ دراجتك .. صحتك)، حيث انطلق الماراثون في تمام الساعة 8 والنصف صباحا من ميدان الملك عبدالله النسر وذلك بمشاركة 370 شابا وفتاة وكبار السن.

تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتي يؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من توجيهاته.

ونقل اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تحيات المحافظ، للمشاركين في الماراثون والقائمين على تنظيمه، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل وإقامة الماراثون الذي يأتي في إطار الاحتفال بذكرى وطنية عزيزة على قلوب كل المصريين وهي انتصار أكتوبر العظيم، بالإضافة إلى أن الماراثون يأتي ضمن توجهات الدولة بتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية السليمة والمستمرة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن 370 متسابقاً ومتسابقة شاركوا في الماراثون، الذي تم تقسيمه إلى 3 أنواع : الأول ماراثون للشباب وماراثون الفتيات وماراثون كبار السن، بدءا من ميدان الملك عبدالله حتى كمين القرضا.

وقام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتوزيع الجوائز المالية وقدرها 500 جنية على الفائزين وعددهم 25 متسابقاً منهم 19 شاباً وهم " احمد وحيد محمود، باهي عبد المنعم الشحات، يوسف شريف ابراهيم، خالد محمد الرويني، احمد سعيد صلاح، محمد شريف بسيوني، ماركو جورج، محمد عبد المنعم، صبحي حسن، مصطفي السعيد، حازم السيد، ابراهيم عبد الحميد، محمد حسن العتيقي، عبد الرحمن محمد، محمد عبد الفتاح، محمد مصباح، محمد ابراهيم، محمد مصطفي النجار، يوسف الشرنوبي "، كما تم توزيع جوائز على 3 من الرواد، "راضي فتحي، بسيوني فؤاد، قطب محمد "، و3 فتيات، " رحاب احمد ابراهيم، الانا محمد توفيق، رحمة يوسف البرعي".