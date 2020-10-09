"الإنتاج الحربي" تنعى سامية زين العابدين

نعت وزارة الإنتاج الحربي الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، زوجة الشهيد العميد عادل رجائي، والتي توفيت اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "البقاء لله في وفاة المغفور لها بإذن الله رب العالمين سامية زين العابدين والتى وافتها المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان".

وكانت أرملة الشهيد أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام قليلة، وكانت تتلقى العلاج قبل أن تتدهور حالتها الصحية، في اليومين الماضيين، وتتوفى على إثرها.