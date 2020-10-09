"مستقبل وطن" ينعى سامية زين العابدين: رمز مميز لجيل الصحفيات المكافحات

نعت أمانة الأعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتورة دينا عبد الكريم، ببالغ الحزن والأسى، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأمينة الإعلام بالحزب بمدينة العبور، وأرملة الشهيد البطل عادل رجائي، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وقالت أمانة الإعلام المركزية بالحزب، إن الراحلة كانت من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية، وخير مثال للوطنية، ورمز مميز لجيل من الصحفيات المكافحات، ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها.

وتقدمت أمانة الإعلام المركزية، بصادق المواساة والتعازى، في وفاة المغفور لها بإذن الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وكانت الراحلة "سامية زين العابدين" أصيبت بفيروس كورونا، وكانت تتلقى العلاج قبل أن تتدهور حالتها الصحية، وتتوفى على إثرها.