إنترنت فائق السرعة.. "الاتصالات" تجهز صالات بطولة كأس العالم لكرة اليد

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع "الشباب والرياضة"، تقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الملاعب والصالات المغطاة، التي ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد، والمقرر انعقادها في مصر، يناير المقبل.

وتعد النسخة الـ27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية في عام 2021؛ وتقام في أربعة ملاعب، وهي الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وصالة "العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة برج العرب".

وستقوم وزارة الاتصالات، بزويد هذه الصالات بالأجهزة والمتطلبات التقنية، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللازمة، بما يتواكب مع المعايير العالمية؛ لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، ويعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده، في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية، التي تستهدف بناء مصر الرقمية.

ولم تكن هذه المرة الأولى للتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة؛ إذ أن هناك عدد من مجالات التعاون، كان من أبرزها توفير الاحتياجات التكنولوجية اللازمة لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، العام الماضي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريح لـ"الوطن" على جاهزية الوزارة؛ لتقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الملاعب التي ستقام بها البطولة، من خلال تزويدها بالأجهزة والمتطلبات التقنية، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللازمة، بما يتواكب مع المعايير العالمية؛ لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، ويعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف بناء مصر الرقمية.

وأشار "طلعت"، إلى التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة، في عدد من المجالات، والتي كان من أبرزها توفير الاحتياجات التكنولوجية اللازمة لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، العام الماضي.

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بمراجعة كافة التجهيزات الهندسية؛ لإعداد شبكات الاتصالات للصالات الجديدة، الجاري إنشائها طبقا للمعايير الدولية للاتحاد الدولي.

وتم مراجعة كافة احتياجات الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللجنة المنظمة بخصوص الأجهزة والمعدات، وتجهيزات شبكة الانترنت والبنية التحتية للاتصالات.

كما تم الاتفاق على تزويد تلك الملاعب بأحدث التكنولوجيات العالمية، وتجهيز المراكز الصحفية وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي واللاب توب وشبكات الانترنت، وكافة المستلزمات اللوجيستية من الطابعات الحديثة، وماكينات التصوير، والشاشات ذات أنشطة عرض افتراضية، إلى جانب توفير وحدات لاسلكية موزعة على الصالات الأربعة مزودة بشبكة wifi، بالإضافة الى توفير أجهزة (ماي فاي)؛ لتوفير خدمات الانترنت عن طريق شبكات 4G.