حملات الدعم لمواجهة كورونا تلهم 4 أطباء خوض "انتخابات النواب" بالفيوم

فترة عصيبة قضاها جيش مصر الأبيض "الأطباء"، خلال الشهور الماضية، في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعلاج المصابين به، مقدمين كل الخدمات الطبية اللازمة، من أجل القضاء على الفيروس، في بداية إصابة المريض به، وقبل أن تتدهور حالته، حتى بدأت الأمور تهدأ نسبيا، الأيام الحالية.

وشهدت الفترة الماضية، دعمًا كبيرًا من المواطنين للأطباء، وأسسوا حملات كثيرة لمساندتهم، مُطلقين عليهم لقب "جيش مصر الأبيض"، ما ألهم الكثير منهم لخوض السباق البرلماني 2020، خاصة في محافظة الفيوم، والتي أعلنت 4 أطباء بها، خوضهن صراع الانتخابات.

وبدأ الأمر من قبل الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، التي أعلنت ترشحها للانتخابات، على مقعد المرأة في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، خصوصًا أنّ لها باع طويل في العمل الخدمي والسياسي، بداية من ثورة يناير 2011، وأسست ائتلاف الظهير الشعبي لدعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم جمعية من أجل مصر.

وتلتها الدكتورة حنان عبد المنعم، المرشحة عن قائمة "من أجل مصر"، رئيس طب الأطفال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس طب الأطغال بجامعة أسوان، ووكيل كلية طب أسوان لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس مشروع الأم الحاضنة "الكانجارو"، بالتعاون مع "سيف اتشلدرن" بوزارة الصحة، كما أنها شاركت في إنشاء وتجهيز 156 وحدة حديثي الولادة مع هيئة "اليونسيف، وجون اسنو".

والدكتورة حنان عبد المنعم، ابنه اللواء عبد المنعم عوض، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لقطاع الجنوب بأسيوط، وأمين عام الحزب الوطني، وعضو مجلس النواب بمحافظة قنا، واشتهر بترأسه للمصالحات الثأرية بين القبائل والأهالي على مستوى الصعيد.

أمّا في الدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا، فشهدت ترشح طبيبين، الأول الدكتور حسام خليل "طبيب الأطفال - مرشح فردي مستقل رمز "المنبه"، والآخر علي كساب، استشاري النساء والتوليد، مدير عام إدارة الشؤون الطبية بجامعة الفيوم، "فردي مستقل، رمز غصن الزيتون".