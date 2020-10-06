ننشر القوائم النهائية لمرشحي مجلس النواب بالفيوم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة الفيوم، اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب بمحافظة الفيوم، والذين بلغ عددهم 81 مرشحًا بينهم 3 سيدات، وذلك بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري، 8 طعون من مرشحين مستبعدين بسبب عدم اكتمال الأوراق المطلوبة، أو التعاطي، بالإضافة إلى تنازل جلال محمد زين العابدين محمد مرشح فردي مستقل عن دائرة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية لمجلس النواب بدوائر المحافظة 81.

وبلغ عدد المتقدمين للانتخابات في الدئرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم 12 مرشحًا، بينما في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا 21 مرشحًا ومرشحة، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وسنورس 27 مرشحًا، وفي الدائرة الرابعة ومقرها أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق 21 مرشحًا. والمرشحون في الدائرة الأولى هم محمد محمود أحمد عبد القوي، وسيد أحمد سلطان يوسف، وعبد التواب عبد القادر أبو النور عبد اللطيف، وحمدي عبد الفضيل السيد زهير، ومحمد عبدالفتاح علي عثمان فتيح، ومحمد عويس قرني عبد الحميد خليل، وسيد محمد عبد الهادي محمد، وأشرف عبد الونيس عيسى علي، ومحمد أحمد حسن أحمد، وحسام الدين سيد يحيى الشيمي، وجمال فؤاد رمضان محمود، وأشرف عزيز إسكندر إسرائيل.

أمّا مرشحي الدائرة الثانية هم، كامل محمود كامل فيصل، وكمال عبد الحليم عطية محمود، وياسر عبد التواب سلومة محمد، وعلي ربيع محمد السيد، وعلي محمد نصر علي، وسيد حمدين عبد الغني عبد الحميد، ومحمود أحمد مكاوي شحاته، وهناء قرني عبد السميع عبد النبي، وناصر أحمد علي هيكل، ومحسن صدقي قاسم إبراهيم، وهيثم محمد أحمد إبراهيم، ومعتز أحمد عبد الفتاح عبد الحميد، وحمدان جمعة عبدالله يونس، وهاني عبد الفتاح عبد الموجود محمد، ومحمد محمود محمد فريتم، ومصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى، ورجب محمد رمضان عبد الكريم، ونصر الدين شريف عبد العاطي شريف، وهمت مصطفى حميدة عبد المنعم، وحسام خليل عبد الرازق أبو بكر، وعلي شلبي السيد فتح الباب.

بينما جاء مرشحو الدائرة الثالثة كالتالي محسن أحمد عبد الحميد حسن، ومنجود محمد عبد القوي عبد العزيز، وأحمد مصطفى عبد الواحد سعداوي، وأيمن حلمي محمد السيد، وممدوح أحمد إبراهيم الحسيني، وأحمد محمود حسين سليمان، وحازم فايد عبد الله عبد القوي، وأحمد سيد مصطفى مرسي، ووليد سيد عبد الظاهر عبد الحميد، وحاتم محمد أبو القاسم إبراهيم، ومحمود فخر الدين صبحي محمد، مصطفى ثابت محمد مبروك، وأحمد علي شعبان محمود، ومحمد هاشم السيد إسماعيل، وعلي أحمد أمين الهواري، ومحمد لطفي إسماعيل خيرالله،وعمار حسين أبو الحارث أبو طالب، وأحمد عبد الحميد سيد أحمد، وراضية إدريس أحمد عبد اللطيف، وعبدالله محمد حمد محمود، وأشرف محمد عبدالباقي حسوبة، وجميل خليل عزيز سليمان، وعبد المنعم محمد عبد العليم جمعة، وربيع محمد كمال محمد حافظ، وعبدالقوي ياسين عبد القوي عبدالله، ووليد محمد محمود علي، ومحمد ثابت عبد المجيد عبد العليم.

أمّا الدائرة الأخيرة بأبشواي، فقد ترشح فيها كل من محمد طه عبدالله محمود، ومحمد مصطفى عبد عبد المولى اللحامي، وعلاء السيد محمود جاب الله، وعلي عبد الحفيظ عبد المنطلب نايل، وإبراهيم حسين عبد الواحد محمد، وبهاء السيد مصطفى عبد الجليل، وفوزي السيد محمد سلام، وعدنان ميزار عيد محمد، ومحمد السيد أحمد عطالله، وسعد محمود سعد محمد، ومعتز إسلام مصطفى السيد، ومحمد صلاح محمد أحمد، وأحمد فتحي محمود السيد، وعبدالفتاح عبدربه عبدالفتاح عبدربه، وأيمن حبيش عبد القادر جبر، ومحمد السيد علي فرجاني، وأحمد محمد أحمد دياب، وحميدة صالح عبد الرحيم سليم، ويونس عبدالعزيز محمد علي، وعلي السيد إبراهيم عبدالله، وربيع عبد التواب صالح أبو لطيعة.