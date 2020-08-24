ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إيران إلى 361150 حالة

قالت وزارة الصحة الإيرانية إنها سجلت 2245 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 361150 إصابة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت الوزارة الإيرانية، في بيان، اليوم، أنه تم تسجيل 133 وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع الإجمالي إلى 20776 وفاة، فيما تعافى 311365 شخص

26 إقليما إيرانيا من أصل 31 لا يزال في وضع صحي خطير

وأشارت الصح الإيرانية، إلى أن 3848 مصابا بكورونا المستجد في حالة صحية حرجة، ويرقدون في غرف العناية المركزة، منوهة بارتفاع عدد الفحوص للكشف عن كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 3.062.422 فحصا.

ولا يزال 26 إقليما إيرانيا من أصل 31، في وضع صحي خطير، حيث تم تصنيف 15 إقليما منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، وهي: طهران، قم، مازندران، جلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، البرز، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

وتم وضع 11 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، ايلام، لرستان، هرمزجان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.