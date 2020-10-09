خدمات تنظيم أسرة لـ 34580 منتفعة بالمنيا خلال حملة "حقك تنظمي"

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ل 34 ألف و580 منتفعة، منها 7610 جديد، و26932 متردد، وذلك في الفترة من 20 وحتى 30 سبتمبر الماضى، وذلك ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك بهدف تقديم الخدمات والمعلومات لتنظيم الاسرة بالمجان، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان، بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، والعمل على تحقيق المردود الايجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع، مؤكدا ان الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وقالت الدكتورة أسماء ماهر مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية انه تم صرف 34482 وسيلة تنظيم اسرة مختلفة و تقديم مشورة لـ 13281 منتفعة، كما أن إدارة تنظيم الأسرة نفّذت مجموعة من ندوات التوعية عن أهمية تنظيم الأسرة، وأشارت إلى ان اجمالى سنوات الحماية بلغت 21225 خلال سبتمبر 2020 بزيادة 142% عن سبتمبر في العام الماضى.

يشار أن مديرية الصحة، تنفذ فعاليات المبادرة القومية لتطعيم الأطفال للوقاية من شلل الأطفال وذلك بجرعات من لقاح "سولك"، والتي بدأت يوليو الماضي ومستمرة حتى الآن، وذلك في نطاق الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الحملة حققت 95 % من المستهدفين على مستوي مراكز المحافظة من مواليد يناير 2016 وحتى مارس 2018، ويتم الآن تلقي الجرعة الثانية وتطعيم الأطفال الذين تخلفوا عن الجرعة الأولى، منوها أن الجرعة الثانية حققت 89% من المستهدف وجاري استمرار أعمال المبادرة حتى يتم الوصول الي جميع الأطفال المستهدفين.