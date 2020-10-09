خدمات تنظيم أسرة لـ 34580 منتفعة بالمنيا خلال حملة "حقك تنظمي"

خدمات تنظيم أسرة لـ 34580 منتفعة بالمنيا خلال حملة "حقك تنظمي"
كتب:
اسلام فهمي
02:13 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020
حملة حقك تنظمي
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ل 34 ألف و580 منتفعة، منها 7610 جديد، و26932 متردد، وذلك في الفترة من 20 وحتى 30 سبتمبر الماضى، وذلك ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك بهدف تقديم الخدمات والمعلومات لتنظيم الاسرة بالمجان، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.
أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان، بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، والعمل على تحقيق المردود الايجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع، مؤكدا ان الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
وقالت الدكتورة أسماء ماهر مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية انه تم صرف 34482 وسيلة تنظيم اسرة مختلفة و تقديم مشورة لـ 13281 منتفعة، كما أن إدارة تنظيم الأسرة نفّذت مجموعة من ندوات التوعية عن أهمية تنظيم الأسرة، وأشارت إلى ان اجمالى سنوات الحماية بلغت 21225 خلال سبتمبر 2020 بزيادة 142% عن سبتمبر في العام الماضى.
يشار أن مديرية الصحة، تنفذ فعاليات المبادرة القومية لتطعيم الأطفال للوقاية من شلل الأطفال وذلك بجرعات من لقاح "سولك"، والتي بدأت يوليو الماضي ومستمرة حتى الآن، وذلك في نطاق الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.
وقال وكيل وزارة الصحة إن الحملة حققت 95 % من المستهدفين على مستوي مراكز المحافظة من مواليد يناير 2016 وحتى مارس 2018، ويتم الآن تلقي الجرعة الثانية وتطعيم الأطفال الذين تخلفوا عن الجرعة الأولى، منوها أن الجرعة الثانية حققت 89% من المستهدف وجاري استمرار أعمال المبادرة حتى يتم الوصول الي جميع الأطفال المستهدفين.