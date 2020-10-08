سفير أمريكا بمصر: سأنقل قصص نجاح موجودة في المنيا لواشنطن

قال جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحده الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تلعب دورا محوريا علي الصعيد الدولي والإقليمي، والعمل معها مهم جدا من خلال إقامة الشراكة في كافة المجالات ومنها الأمنية والاستراتيجية.

وأضاف خلال فعاليات لقاء "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعي"، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس، بالمنيا، وأنه حرص علي زيارة المنيا ضمن وفد رفيع المستوي ليشهد المشروعات والتغيرات الكثيرة التي حدثت على الأرض، لافتا أنه سعيد بتواجده بالمحافظة التي نشأ بها عميد الأدب العربي طه حسين، الذي قرأ له كثيرا.

وأضاف أنه سينقل لواشنطن العديد من قصص النجاح التي وجدها على أرض المنيا من سلام وتعايش مشترك بين ابنائها، مداعبا الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقوله "هنستعين بيكم في حل المشاكل والنزاعات".

جاء ذلك بحضور وفدًا رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم جون بارسا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، سارة ماكين، نائب مساعد الرئيس الأمريكي، وعدد من مشاركي برامج منتدى حوار الثقافات.

وقال محافظ المنيا، إن جميع ابناء الوطن نطلق عليهم "المصريين" فلا وجود هنا لكلمة مسلم ومسيحي، فإعلاء قيم التعايش والمساواه وقبول الأخر لايتم هنا بالشعارات ولكن من خلال مسؤلية وعمل ملموس لجميع مؤسسات الدولة، وعلينا توعية النشئ بقيم التعايش والتسامح خاصة وأن الدولة حققت الكثير من الإنجازات بالتكاتف والتلاحم بين ابنائها، ونخوض حاليا معركة بناء وتنمية لنكون علي مصاف الدولة المتقدمة، وننشر قيم المواطنة، من خلال عدة مبادرات علي الأرض تستهدف جميع المصريين، منها حياة كريمة و100 مليون صحة، كما أننا ننفذ مبادرة لنشر قيم المواطنة داخل 88 قرية داخل المحافظة، وهناك تناغم بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة الحوار المشترك.

وقد التقى الوفد بممثلي الهيئة القبطية الإنجيلية والشباب، والقيادات الدينية المحليين للتعرف عن كيف أسهمت عشر سنوات من الاستثمار الأمريكي في مساعدة الفئات المختلفة على العمل معًا لتعزيز فرص الحصول على التعليم والوظائف المناسبة والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.

كما التقى الوفد بعدد من فتيات محافظة المنيا ممن حصلن على منح دراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للدراسة في الجامعات المصرية، وشاركت الفتيات تجاربهن كيف ساعدتهم المنح الدراسية في اكتساب الخبرة والمهارات العملية والثقة بالنفس للنجاح في حياتهن المهنية ويصبحن قادة المستقبل.

وقال القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قدمت منحاً دراسية إلى 4000 طالب/طالبة على مدى الأربعون عاماً الماضية وتدريب الطلاب المصريين على المهارات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أنه على مدى أكثر من 40 عامًا، نفذت الولايات المتحدة البرامج التنموية في مصر والتي تسعى إلى تحسين حياة جميع المصريين، وتركز برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من بين مجالات أخرى، على تعزيز الفرص الاقتصادية، وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، وخدمات الرعاية الصحية، وتمكين المرأة لجميع المصريين، كما تم تنفيذ العديد من هذه الاستثمارات، وبصفة خاصة قطاع المياه، في محافظات صعيد مصر.

وقد كان في استقبال الوفد ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نائبًا عن رئيس الهيئة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي، ليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وجراهام هيجنز، المساعد الخاص للقائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، بوجا جنجوالا، المتحدث الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بيثاني كوزما، نائب كبير الموظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.