محافظ المنيا يقود الماراثون القومي للدرجات احتفالا بانتصارات أكتوبر

محافظ المنيا يقود الماراثون القومي للدرجات احتفالا بانتصارات أكتوبر
كتب:
اسلام فهمي
11:55 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020
مارثون درجات
قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الجمعة، الماراثون القومى للدراجات بمحافظة المنيا، والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بحضور 500 شاب وفتاة من محافظة المنيا، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رياضتك مناعتك – دراجتك صحتك" ضمن الاحتفالات بذكرى السادس من أكتوبر.
وشارك المحافظ في المارثون، الذى أطلقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر البث المباشر بجميع محافظات مصر تحت شعار " شباب مصر يهنئ مصر فى عيد النصر"، وبحضور، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتورة سوسن فرغلى وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتور عمرو سليمان وكيل كلية التربية الرياضية.
بدأ الماراثون من أمام مركز شباب دماريس على كورنيش النيل.
وأعرب المحافظ، عن سعادته في المشاركة في الماراثون القومي للدراجات بمشاركة شباب وفتيات محافظة المنيا، مشيراً الي أن المحافظة تولى الرياضة أهتماما كبيرا نظراً لدورها الفعال في بناء جيل يستطيع تحمل المسئولية في المستقبل، بالإضافة إلى ما تخلقه من تواصل وتعارف بين أبناء المجتمع مما يسهم في بناء مصر الحديثة واستكمال مسيرة التنمية التي بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه .
وطالب المحافظ، الشباب والفتيات المشاركين في المارثون بضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة، لما له من دور كبير في الحفاظ على الصحة العامة، لافتا إلى أهمية الرياضة ودورها الإيجابي في تكوين الشخصية .
ومن جانبه قال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ان المارثون أنطلق صباح اليوم بمشاركة 500 شاب وفتاة من محافظة المنيا، وبدأ المارثون من أمام مركز شباب دماريس وحتى نادى المنيا الرياضى والعودة مرة أخرى إلى نقطة الإنطلاق أمام مركز شباب دماريس مرة آخرى بالنسبة للفتيات، أما بالنسبة للشباب فقد انطلقوا من أمام مركز شباب دماريس حتى نادى منظمة الشباب على كورنيش النيل والعودة مرة آخرى إلى نقطة الإنطلاق، وبمشاركة عدد كبير من فريق التنظيم من مديرية الشباب والرياضة للوقوف على نقاط لمراقبة المارثون والتأكد من إلتزام المتسابقين لضمان النزاهة والحيادية .
كما كرم المحافظ 25 فائزا ( 17 شاب ، 8 فتيات ) بجوائز مالية بقيمة 500 جنية لكل فائز من المتسابقين، وقدم المحافظ التهنئة لهم، كما طالبهم المحافظ بضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، وفى نهاية المارثون قدم فريق الكشافة بمركز شباب دماريس بعض العروض الكشفية الخاصة بهم ترحيبا بالحاضرين.
كما حرص المحافظ على النقاط الصور التذكارية مع المتسابقين والفائزين وفريق التنظيم .