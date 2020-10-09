مدير الطب الوقائي بأسوان: 14 مصابا فقط بكورونا بمستشفى الصداقة

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة تتراجع كثيرا فلا يوجد داخل المستشفى إلا 14 مصابا فقط وآخرهم مسن يدعى "عبدالرحمن. إ.م"، 78 سنة، مقيم بمركز الغنيمية بمركز إدفو شمال أسوان، وتم تحويله من مستشفى حميات إدفو منذ 3 أيام، والوضع يتحسن كثيراً.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك توجيهات واهتماما كبيرا في حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويتم متابعة الحالة منذ بداية ظهور الأعراض عليها وفى حال التاكد من الإصابة بفيروس كورونا، ويحتاج للحجز داخل المستشفى يتم تحويله مباشرة إلى مستشفى أسوان التخصصي والذى تم تحويله من قبل وزارة الصحة ليكون مستشفى خاصا بالعزل لحالات الكورونا.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة لمراكز أسوان الـ5 "أسوان ، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" كما استقبل في الفترة الماضية الحالات من محافظات جنوب الصعيد كالأقصر وقنا والبحر الأحمر وقنا وسوهاج، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد به أطقم طبية وتمريض وعاملون متخصصون للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وكانت وزارة الصحة والسكان خصصت في بداية أزمة كورونا عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.