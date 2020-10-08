نائب محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية وإعادة تأهيل مركز شباب أبوالريش

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتور أحمد شعبان بالمرور الميداني على قرية أبو الريش قبلي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أرض الواقع.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال القافلة الطبية الجاري تنظيمها على مدار 3 أيام داخل قرى أبو الريش، وتستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية لنحو 3 آلاف مواطن مجاناً في مختلف التخصصات الطبية، بجانب توفير العلاج اللازم للحالات المترددة على القافلة دون مقابل، ضمن جهود مديرية الصحة في توفير الرعاية الصحية لأهالي المحافظة داخل التجمعات السكنية لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء وكبار السن.

وتفقد الدكتور أحمد شعبان الأعمال الجارية لتطوير مركز شباب أبو الريش قبلي، والذي تم تنفيذ 55% من إعادة تأهيله بتكلفة 3 ملايين جنيه بدعم من مؤسسة مصر الخير وهو الذي يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات وتلبية المطالب الجماهيرية.

يذكر أن قروي أبو الريش قبلي وبحري يشهد العديد من المشروعات الجارية، حيث جار إنهاء الموافقات الإدارية والفنية لتخصيص الأرض لموقع محطة المعالجة الثلاثية ضمن مشروع الصرف الصحى لأبوالريش والذي سيضم شبكات انحدار وخطوط طرد و5 محطات رفع ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه من اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويجري حاليا إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بتكلفة 1.2 مليون جنيه، بجانب طرح إحلال وتجديد شبكات وروافع ومحطات 9 نجوع أخرى بتكلفة 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى، علاوة على توجيه مؤسسة مصر الخير لـ 18 مليون جنيه لإنشاء مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه وتضم 33 فصل دراسى، وأيضاً إعادة تأهيل مدرستى 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى بتكلفة 6 مليون جنيه.