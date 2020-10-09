11 دولة تنضم لمبادرة "شيخ غواصي مطروح" لإنتشال جثث الغرقى بالشواطئ

قال شيخ الغواصين فى مطروح وصاحب مبادرة "غواصين الخير المتطوعين" لإنتشال جثث الغرقى من الشواطىء فى مصر والدول العربية، إن عدد الدول المشاركة فى المبادرة وصل إلى 11 دولة بعد إنضمام مدربين وفرق غوص من دولة السودان العربية الشقيقة.

وقال إن الدول التي انضمت للمبادرة هي "مصر، الإمارات، الجزائر، فلسطين، ليبيا، المغرب، لبنان، الأردن، الكويت، والسعودية" بالإضافة إلى دولة السودان التى إنضمت مؤخرا، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تدريب الشباب المتطوعين على إنتشال جثامين الغرقى من الشواطىء وتعليم وتدريب الشباب على الإنقاذ والإسعافات الأولية.

ولفت إلى أن المبادرة تؤدي دور إنسانى لتعليم الشباب الراغبين فى العمل التطوعى وسيتم منحهم شهاده تساهم فى فتح باب عمل لهم بعد ذلك فى هذا المجال، وهذه الشهادة ستكون معتمدة من إحدى المنظمات الرسمية العاملة فى مجال الإنقاذ فى البحري.

وأضاف "عوض" أن الفكرة بدأت بعد حاث غرق الشاب "محمد حسن" ابن مطروح أسفل كوبري "استانلي" بالإسكندرية، منذ ما يقرب من عامين، حيث طلب وقتها المساعدة من جميع الغواصين فى مطروح والإسكندرية ودهب وشرم الشيخ والغردقة والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والإسماعيلية ودمياط والقاهرة، واتفق الجميع على تدشين المبادرة إنطلاقًا من هذا الحدث.

وأشار إلى بعض أعضاء المبادرة تجمعوا فى عدة حوادث غرق بشاطىء النخيل بالإسكندرية وفى مطروح وبلطيم وفى أكثر من حادث وإتفقنا على تدشين المبادرة لتشمل كل مدينة ساحلية فى مصر نجرى تشكيل فريق نقوم بتدريبة ليتولى حماية وإنقاذ المواطنين فى نطاق شواطىء المدينة.