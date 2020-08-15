قائد "غواصين الخير": غرقى الإسكندرية بينهم فتاة توفيت بعد دقائق من نزولها

في حلقة جديدة من مسلسل إصرار المواطنين على النزول والتسلل إلى الشواطئ المغلقة، لقى 4 أشخاص بينهم فتاة وسيدة، مصرعهم، أمس الجمعة، إثر غرقهم داخل شاطئين بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

قوات الإنقاذ النهري انتشلت، 4 جثث، بينهم جثتان مجهولتان، لغرقي بشواطئ حي العجمي غربي الإسكندرية، بعد تسللهم للبحر فجرا، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

ومن جانبه، قال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن جثث الغرقى، ظهرت على سطح المياه، ما سهل من عملية انتشالها حتى الآن، وذلك بعد أن كان منسوب المياة عاليًا، ولفظت الأمواج الجثامين.

وأضاف "المالحي" لـ"الوطن"، أن الأرض الرملية لمياه الشاطيء الذي غرقت فيه الجثث، تسهل من عملية إنقاذ الجثث عند البحث عليها، بالإضافة إلى عدم وجود أي حواجز بالمياه تحجز الجثث خلفها أو تمنع ظهور الجثث.

وأشار قائد فريق غواصين الخير، إلى الغارقين من بينهم سيدة ثلاثينية، لقت مصرعها بعد 15 دقيقة فقط من نزولها مياه البحر، في تمام الساعة 2 و45 دقيقة صباح أمس، فيما لم يستدل على جثتين آخرين من المنتشلين.

كما أوضح أن الاستهتار من المواطنين، يعني بالتبعية تكرار حدوث حالات الغرق، خاصة أن الشاطئ ليس به أي منقذين، وأعداد المصطافين كبيرة، منهم من يقف على الصخور ومنهم من ينزل إلى المياه.

وتابع: "أرجو من المواطنين الالتزام، حتى لا تتكرر حالات الغرق، فمظاهر الأهالي على الشواطيء وهم ينادون لأبنائهم الغرقى، تدمع لها العيون".