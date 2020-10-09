مدير "الأغذية العالمي": عملنا يوميا للقضاء على الجوع بأكثر من 80 دولة

حصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، اليوم، لجهوده في مكافحة الجوع في العالم، وأشارت لجنة الجائزة إلى أن البرنامج قدم المساعدة لنحو 100 مليون شخص في 88 دولة.

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن إعلان فوز البرنامج بجائزة نوبل للسلام هذا العام شرف عظيم، متابعًا في تغريدة على "تويتر": "إنه عرفان مدهش بتفاني أسرة برنامج الأغذية العالمي وعملها يوميًا للقضاء على الجوع في أكثر من 80 دولة".

وأضاف في فيديو مرفق بالتغريدة، "أشعر بسعادة بالغة لأن الفوز بجائزة نوبل للسلام هو أهم شيء حدث في حياته، أمر لا يصدق".

وجاء في قرار لجنة نوبل، "أن الجائزة تمنح للبرنامج لجهوده في محاربة الجوع، وتحسين ظروف السلام بالمناطق المتضررة من النزاعات، ودوره كقوة دافعة في الجهود المبذولة للحيلولة دون استغلال الجوع كسلاح في الحروب والصراعات"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة التي تتألف من ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغ 10 ملايين كورون سويدي، أي ما يوازي 1.1 مليون دولار، غدًا، في يوم ذكرى وفاة مؤسسها ألفريد نوبل.

وتعتبر تلك الجائزة الـ12 التي تحصل عليها منظمة تابعة للأمم المتحدة، حيث على مدار 70 عامًا، حيث منحت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وموظفوها جائزة نوبل للسلام 11 مرة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي مُنحت الجائزة مرتين.

وبلغ عدد المرشحين هذه السنة 318، تتضمن 211 شخصية من بينهم ​​ناشطة المناخ السويدية جريتا ثونبرج، و107 منظمات منها منظمة الصحة العالمية، وتعتبر أعداد المرشحين لهذا العام، رابع أعلى عدد من المرشحين منذ عام 1901.